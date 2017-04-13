З приводу помилки коаліційні сили вбили 18 бійців Сирійських демократичних сил

У результаті помилкової повітряної атаки, яку здійснили сили підтримуваної США коаліції, загинуло 18 союзницьких бійців, які брали участь у боях проти «Ісламської держави» в північному районі Сирії.

Центральне командування США, яке очолює американські сили на Близькому Сході, заявило, що в четвер коаліційні сили ненавмисне здійснили атаку на південь від міста Табка. Це стратегічно важливе місто неподалік опорного пункту ІДІЛ Ракка.

Ракка – самопроголошена столиця «Ісламської держави» і найбільше сирійське місто під контролем цього угруповання.

Центральне командування заявило, що переважно курдські Сирійські демократичні сили подали пілотам помилкові координати, в результьтаті чого уражено позиції СДФ.

У заяві, коаліція висловила «найглибші співчуття» членам СДФ та їх родинам.

У заяві також додано, що будуть запроваджені «відповідні заходи безпеки», щоб запобіти подібним інцидентам у майбутньому.

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