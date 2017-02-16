"Прийомні родини - це розсадник торгівлі людьми" - Ештон Катчер, актор та активіст, дав свідчення Сенату

Кіноактор Ештон Катчер дав свідчення на слуханні Комітету з міжнародних відносин Cенату США про те, як ліквідувати сучасне рабство.

На додаток до акторської кар’єри, Катчер, батько двох дітей (дворічна донька та двомісячний син), займається підприємництвом. Разом зі своєю колишньою дружиною Демі Мур, він є співзасновником компанії Thorn, яка використовує технології для того, щоб допомогти ідентифікувати і знайти жертв торгівлі людьми.

Ештон Катчер із колишньою дружиною Демі Мур, співзасновники Thorn

Актор розповів кілька реальних історій дітей, що стали жертвами сексуального рабства.

«Я бачив відео, на якому дівчинка такого самого віку, як моя донька, була зґвалтована американським чоловіком», – ледь стримуючи сльози, розповів Катчер.

Катчер поділився, що зустрічався з жертвами торгівлі людьми з різних міст і країн та бував на рейдах ФБР, де став свідком речей, які «ніяка людина не повинна ніколи бачити».

Технології можуть бути застосовані, щоб привести рабство в дію, але їх також можна використати, щоб його деактивувати.

Завдяки технологіям, розробленим Thorn, 15-річну дівчинку повернули додому через три дні після зникнення.

Технологічний інструмент під назвою Spotlight уже використовується правоохоронними органами. За словами актора, програма зменшує час розслідування на 60 відсотків і постійно вдосконалюється.

«Технології можуть бути застосовані, щоб привести рабство в дію, але їх також можна використати, щоб його деактивувати», – підкреслив Катчер. Він пояснив, що для розвитку компанії їм потрібне фінансування та налагодження партнерства з іншими організаціями.

Прийомні сім'ї - це розсадник торгівлі людьми.

Катчер також звернув увагу на проблему прийомних родин. За його словами, у США 500 тисяч дітей перебувають у прийомних родинах, і для них імовірність стати жертвами сексуального зловживання – в чотири рази більша.

«Це розсадник торгівлі людьми», – наголосив актор.

Голос Катчера тремтів, коли він описував своє розчарування через нездатність допомогти Міністерству внутрішньої безпеки знайти дівчинку, відео зґвалтування якої циркулювало в «темній мережі».

«Це спустошило мене. Це переслідувало мене. Тому що щоночі я повинен був лягати спати з думкою про маленьку дівчинку, яку продовжують кривдити, а також той факт, що якщо б я побудував правильну річ, ми могли б урятувати її. Тож це саме те, що ми зробили. І тепер, якщо б мені зателефонували, відповідь була б «так»».

Ештон Катчер: "Це не просто моя робота, це мій обов'язок перед світовою спільнотою. Кожна людина має право на щастя".

Катчер також наголосив, що він вважає власну роль у Thorn своєю основною діяльністю.

«Протягом багатьох років Thorn є відданий справі створення технологічних інструментів для боротьби з сексуальною експлуатацією дітей та сприяння співпраці в індустрії високих технологій з метою перервати ці злочини, – зазначив Катчер. – Ми не маємо наміру зупинятися, поки не виграємо цю битву».

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