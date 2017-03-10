Між лідерами ЄС виникли суперечки щодо швидкості розвитку окремих країн

На нарадах у п’ятницю лідери європейських країн не змогли дійти згоди щодо швидкості розвитку Європейського Союзу. Це питання загрожує поглибленням напруження на саміті в Брюсселі, запланованому на цей місяць.

На нарахах Польща була наголоснішим опонентом ідеї розвитку з різною швидкістю. Ідеться про те, щоб деяким членським країнам дозволити розвиватися швидшим темпом, а ішим – повільніше. Це стосується справ інтеграції в деяких сферах.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло звинуватила президента Франції Франсуа Олланда у намаганні «шантажувати» Польщу в запеклій суперечці щодо лідера ЕС Дональда Туска. Польський уряд розлючений з приводу переобрання поляка Дональда Туска президентом Європейської ради.

«Якщо хтось каже, що ви поводитесь неправильно, тому не отримаєте коштів, то це неприйнятне», заявила вона репортерам після зустрічі.

Франція, Німеччина та Італія підтримуть концепцію Європи, окремі країни якої розвиваються з різною швидкістю, але Польща та її колишні комуністичні сусіди побоюються, що вони залишаться позаду, якщо їх сильніші партнери інтегруються у більшій кількості сфер, зокрема в єврозоні.

Польща є найбільшим одержувачем коштів ЄС – у 2015 році вона отримала 14,2 мільярда доларів. Її бюджет переживе удар після того, як зі складу ЄС вийде Великобританія. Сполучене Королівство є одним з найбільших вкладників коштів у бюджет ЄС.

Європейський Союз, країни якого матимуть можливість розвиватися з різною швидкістю, це одна з п’яти пропозицій, які висунув цього місяця комісар ЄС Жан-Клод Юнкер. Він підкреслив, що в певному сенсі це вже дійсність, бо в ЄС окремі країни розвиваються з різною швидкістю, тому не буде потрібно запроваджувати зміни до основоположних документів об’єднання.

Дивіться також: У які українські проекти американські бізнесмени готові вкладати гроші? Інтерв'ю з радником міністра інфраструктури України