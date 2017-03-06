Німеччина закликала нормалізувати напружені відносини з Туреччиною

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель підкреслив потребу «нормалізувати», за його словами, «дуже напружені» відносини з Туреччиною. Він сказав це після прибуття в понеділок на зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі.

Ґабріель зі скептицизмом відповів на заклики декого із своїх колег до обміркування норм і стандартів ведення кампанії іноземними політиками.

Головним елементом нинішнього напруження у відносинах є плани турецьких міністрів вести кампанію в Німеччині та в інших країнах щодо нового конституційного референдуму, який дав би президенту Реджепу Таїпу Ердогану більші повноваження.

Ґабріель заявив, що «кожна країна має свою думку, і що в Німеччині існує ясна юридисна ситуація», додаючи, що «головною справою є те, що кожен використовує свої можливості для запевнення того, що повернемось до нормальних відносин».

Канцлер Австрії Кристіан Керн заявив в суботу, що турецьким політикам слід заборонити вести кампаннію в країнах ЄС. Керн висловив підтримку рішенню деяких німецьких міст з минулого тижня скасувати заходи, пов’язані з кампанією про турецький референдум.

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослава Лайчака заявив після прибуття до Брюсселя в понеділок, що суперечка підкреслює відсутність таких норм ЄС про дозвіл проводити мітинги політиків з країн, які не належать до ЄС. Він сказав, що «вже час розпочати обговорення цього питання». Лайчак вважає, що повинні бути «скоріше обмежувальні» правила з приводу «можливих шкідливих наслідків».

Шеф канцелярії канцлера Анґели Меркель Петер Альтмаєр осудив заяву президента Туреччини, який звинуватив Німеччину в «нацистських практиках». Це сталося після того, як місцеві органи влади заборонили турецькому міністру виступити там на мінтингу.

У понеділок Альтмаєр назвав заяву Ердогана «абсолютно неприйнятною».

Дивіться також: Музей Голокосту у Вашингтоні створить колекцію, присвячену переміщеним українцям