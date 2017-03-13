Лідери ЄС піддали критиці Туреччину з приводу звинувачень у «нацизмі» і «фашизмі»

Лідери країн Європейського Союзу піддали критиці Туреччину з приводу суперечки, яку викликали спроби турецького уряду влаштувати політичні мітинги в Європі. Критика посилилася після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину та Нідерланди в пережитках «нацизму» і «фашизму», тому що вони не дозволили проводити в себе таких мітингів.
У неділю Ердоган попередив Нідерланди, що вони «заплатаять ціну» за відмову дозволити міністрові закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу прибути Нідерландів, і видворення іншого міністра, які хотіли провести мітинги в громадах турецьких іммігрантів.
Анкара хоче заручитися підтримкою серед мільйонів турків, які живуть і працюють в Європі, щоб вони голосували за надання президенту Ердогану більше повноважень, включно з тим, щоб він міг залишитися на посаді до 2029 року.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав заяву Ердогана «неприйнятною», а згадку про нацизм – «божевільною заувагою».
«Туреччина – горда країна, Нідерланди горда країна, сказав Рютте. – Ми ніколи не можемо вести ділових відносин за умов цього роду погроз і шантажу».
Незважаючи на заяву канцлера Анґели Меркель, що її уряд не виступає проти участі турецьких міністрів на мітингах у Німеччині, якщо про них повідомляється «належним чином», міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр заявив, що він проти турецьких політичних мітингів у Німеччині. «Турецькі кампанії не повинні мати місця тут, у Німеччині», сказав міністр місцевому радіо.
Міністр закордонних справ Зіґмар Ґїбріель висловив надію, що Туреччина повинна «повернутися до тями». Оремо, міністр фінансів Вольфґанґ Шойбле сказав, що Туреччина «знищила основи дальшого поступу у співпраці».
Міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц сказав, що не бажано, щоб Ердоган брав участь там у мітингах, бо це могло б збільшити напруження в суспільстві й перешкодити інтеграції».
Натомість прем’єр-міністр Данії Ларс Локке Расмусен висловив занепокоєння, що «демократичні принципи» в Туреччині опинилися під великим тиском. Расмусен також відстрочив плановану зустріч з Ердоганом, кажучи, що «у зв’язку з нинішніми атаками з боку Туреччини проти Голландії, зустріч не можна відокремити від цього».
Дивіться також: У Вашингтоні вшанували пам'ять Т. Г. Шевченка віршами
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum