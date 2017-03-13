Лідери ЄС піддали критиці Туреччину з приводу звинувачень у «нацизмі» і «фашизмі»

Лідери країн Європейського Союзу піддали критиці Туреччину з приводу суперечки, яку викликали спроби турецького уряду влаштувати політичні мітинги в Європі. Критика посилилася після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину та Нідерланди в пережитках «нацизму» і «фашизму», тому що вони не дозволили проводити в себе таких мітингів.

У неділю Ердоган попередив Нідерланди, що вони «заплатаять ціну» за відмову дозволити міністрові закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу прибути Нідерландів, і видворення іншого міністра, які хотіли провести мітинги в громадах турецьких іммігрантів.

Анкара хоче заручитися підтримкою серед мільйонів турків, які живуть і працюють в Європі, щоб вони голосували за надання президенту Ердогану більше повноважень, включно з тим, щоб він міг залишитися на посаді до 2029 року.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав заяву Ердогана «неприйнятною», а згадку про нацизм – «божевільною заувагою».

«Туреччина – горда країна, Нідерланди горда країна, сказав Рютте. – Ми ніколи не можемо вести ділових відносин за умов цього роду погроз і шантажу».

Незважаючи на заяву канцлера Анґели Меркель, що її уряд не виступає проти участі турецьких міністрів на мітингах у Німеччині, якщо про них повідомляється «належним чином», міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр заявив, що він проти турецьких політичних мітингів у Німеччині. «Турецькі кампанії не повинні мати місця тут, у Німеччині», сказав міністр місцевому радіо.

Міністр закордонних справ Зіґмар Ґїбріель висловив надію, що Туреччина повинна «повернутися до тями». Оремо, міністр фінансів Вольфґанґ Шойбле сказав, що Туреччина «знищила основи дальшого поступу у співпраці».

Міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц сказав, що не бажано, щоб Ердоган брав участь там у мітингах, бо це могло б збільшити напруження в суспільстві й перешкодити інтеграції».

Натомість прем’єр-міністр Данії Ларс Локке Расмусен висловив занепокоєння, що «демократичні принципи» в Туреччині опинилися під великим тиском. Расмусен також відстрочив плановану зустріч з Ердоганом, кажучи, що «у зв’язку з нинішніми атаками з боку Туреччини проти Голландії, зустріч не можна відокремити від цього».

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