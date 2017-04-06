Європарламент підтримав «безвіз» для України

Європейський парламент на засіданні у Страсбурзі 6 квітня підтримав надання Україні безвізового режиму з ЄС. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення підтримав 521 європарламентар, проти були 75, 36 – утрималися.

За повідомленням кореспондента, посли ЄС тепер розглянуть це питання 26 квітня.

5 квітня Європейський парламент провів дебати щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським Cоюзом.

Після голосування у Європарламенті наступними кроками стануть голосування в Комітеті постійних представників (COREPER) і потім на Раді міністрів ЄС.

В ЄС раніше заявляли, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

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