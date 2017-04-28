Трамп сприяє продовженню санкцій ЄС щодо Росії, якщо не перешкодить Ле Пен

Європейський Союз готується у липні подовжити дію санкцій, накладених на Москву за російський напад на Україну і захоплення Кримського півострова.

Спочатку ми подовжимо кримські (санкції), а економічні розглядатимуть після саміту керівників ЄС у червні. Є дві речі, які можуть на це вплинути: французькі вибори і Трамп

Агенція Reuters передає з Мальти, яка тепер головує в ЄС, що несподівано прохолодні відносини Дональда Трампа з Москвою сприятимуть переконанню деяких європейських країн, котрі вагаються.

Але при цьому важливим буде те, кого французи оберуть президентом 7 травня.

Фаворитом на перемогу в другому і вирішальному турі зараз вважають Емманюеля Макрона, молодого кандидата з центристськими і проєвропейськими гаслами.

Його суперниця Марін Ле Пен відома симпатіями до Росії та обіцянками скасувати європейські санкції.

Ле Пен, яка відвідала Москву і зустрічалася з президентом Путіним за кілька тижнів до виборів у Франції, заявляла, що Крим “завжди був російський”, а санкції щодо Росії називала “повністю дурними”.

Виборчий штаб Емманюеля Макрона висловив кілька застережень про російський вплив на французьку кампанію.

Команда Макрона перед другим туром відмовилася допускати на свої заходи контрольовані російським урядом інформаційні служби: “Спутнік”, телеканал RT (відомий раніше як Russia Today), а також компанію Ruptly.

Європейські ЗМІ цитують речника Макрона у Парижі, який назвав ті організації “двоголовими об’єктами”, що поширюють російську державну пропаганду та фальшиві новини.

Команда Макрона також раніше виступила із звинуваченнями, що зазнала інтернетних нападів з боку пов’язаних із Росією хакерів.

Росія заперечила, що намагається вплинути на результати виборів у Франції.

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова поскаржилася на “навмисну і відверту дискримінацію російських ЗМІ президентським кандидатом в країні, яка у минулому пильнувала свободу висловлювань”.

Європейський парламент у листопаді схвалив резолюцію, в яких RT та Sputnik названо пропагандистськими інструментами, що намагаються розколоти ЄС.

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