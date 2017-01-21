Лідери європейських націоналістів пропонують свій проект «вільної Європи»

Лідери крайньо правих націоналістів з більших європейських країн зустрічаються в суботу в Німеччині, щоб представити свій проект «вільної Європи», який передбачає ліквідацію Європейського Союзу, і розпочати рік, протягом якого вони надіються досягнути на виборах таких змін, які сталися у Сполучених Штатах.

На зустріч прибули президентський кандидат з Франції Марін Ле Пен з партії Національний фронт, голова нідерландської «Партії свободи» Ґерт Вілдерс, Фрауке Петри із заснованої чотири роки тому Альтернативи для Німеччини, а також представник «Австрійської партії свободи».

Очолена Вілдерсом антиісламська партія може здобути найбільше голосів на виборах 15 березня до нідерландського парламенту. Ле Пен є однією з кількох головних претендентів на президентські вибори, що відбудуться у квітні-травні. У вересні партія Петри надіється на те, що її представників буде обраною до німецького парламенту.

Заохочені торішнім рішенням британських виборців вийти зі складу Європейського Союзу, крайньо праві популістські лідери зустрічаються під гаслом «Свобода Європі». Вони мають намір посилити зв’язки між духовно спорідненими партіями, як це вони робили в минулому.

Організатори зустрічі заявили, що вона має на меті згуртувати «провідних політиків нової Європи».

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