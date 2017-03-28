Європейський суд підтвердив законність санкцій, введених ЄС щодо Росії через конфлікт в Україні

Рішення суду пов'язане з позовом компанії «Роснефть», поданому у Великобританії



Вища судова інстанція Європейського Союзу постановила, що економічні санкції блоку проти російських компаній у зв'язку з кризою в Україні є законними та обґрунтованими.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.



Рішення Європейського суду, оголошене у вівторок, стало відповіддю на позов компанії «Роснефть», поданий у британськомі суді.



«Роснефть» домагається скасування рішення лідерів ЄС, що забороняє деякі фінансові операції і обмежує експорт.



Рішення було прийнято в липні 2014 року, після того як Росія анексувала український Крим. Відтак санкції розширено після того, як Москва почала підтримувати сепаратистів на Донбасі.



Європейський суд, який базується в Люксембурзі, заявив, що «обмежувальні заходи», запроваджені проти деяких російських підприємств, включаючи «Роснефть», у відповідь на кризу в Україні, є «законними».

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