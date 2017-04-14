Чергова російська війна ударила по “неполітичному” пісенному конкурсі Євробачення

За чотири тижні до фінального концерту конкурсу Євробачення у Києві Росія заявила, що не братиме в ньому участі і навіть не транслюватиме міжнародний концерт.

Ми суворо засуджуємо рішення української влади заборонити в’їзд Юлії Самойлової, бо вважаємо, що це підриває неполітичну сутність пісенного конкурсу Євробачення...

Причиною скандалу в зазвичай легковажному конкурсі стала війна, що вже третій рік триває на сході Європи, яка почалася із захоплення Росією українського Криму і перекинулася на Донбас, де вже коштувала понад 10 000 життів.

Київ заявив, що російська учасниця конкурсу Юлія Самойлова покарана забороною на в’їзд на українську територію, бо 2015 року їздила з концертами окупованим Кримом.

Росія відкинула пропоновані компроміси: виступ Самойлової з поза меж української території - з допомого супутникового зв’язку, або замінити учасника на співака, чи співачку, які не мають проблем із законами України.

Європейська телерадіомовна спілка EBU в офіційній заяві визнала свою неспроможність розв’язати конфлікт: “На жаль це означає, що Росія більше не зможе брати участь у цьогорічному конкурсі. Ми дуже хотіли, щоб були залучені усі 43 країни і робили усе, щоб досягти цього”.

Росія та її конфлікти з сусідами не вперше вилилася у проблеми для пісенного конкурсу, який намагається бути неполітичним.

Європейська телерадіомова спілка EBU 2009 року через обурення Москви заборонила виступ Грузії.

Приводом стало те, що танцювальна композиція грузинських учасників з чудернацькою назвою We Don’t Wanna Put In була схожа на прихований натяк на критику російського президента Путіна за вторгнення Росії на грузинську територію у війні 2008 року.

На концертах минулого і позаминулого років виступи російських представників супроводжувалися обуреними вигуками з аудиторії через війну Росії в Україні.

Адміністрація конкурсу упродовж кількох тижнів фактично тиснула на Україну, щоб Київ пішов на поступки у протистоянні.

І в останній заяві керівник організаційного комітету конкурсу Євробачення Франк Дітер Фрейлінґ заявив: “Ми суворо засуджуємо рішення української влади заборонити в’їзд Юлії Самойлової, бо вважаємо, що це підриває неполітичну сутність пісенного конкурсу Євробачення і його завдання - збирати усі європейські країни на товариське змагання. Але приготування до конкурсу в Києві тривають. Нашим головним завданням залишається організація видовищного пісенного змагання у травні”.

Київ здобув право проводити фінал змагання завдяки минулорічній перемозі української учасниці Джамали у Стокгольмі з піснею про страждання кримських татар в результаті сталінської депортації кримсько-татарського народу з півострова після Другої світової війни.

В Росії лунали голоси невдоволені тим, що це виглядало як критика російської анексії Криму та переслідувань на півострові.

У Москві вже тоді були заклики не брати участі у київському концерті 2017-го.

Перший пісенний конкурс Євробачення відбувся 1956 року і залишається найстаршим телевізійним шоу у світі.

Організатори кажуть, що минулого року трансляцію дивилися понад 200 мільйонів глядачів у різних країнах.

Цьогорічний фінальний концерт Євробачення відбудеться у Києві 13 травня.

Дивіться також: Робота мрії: головний вашингтонський карикатурист об’єднує мистецтво, символізм та політичний підтекст. Відео







