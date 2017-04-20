Держсекретарю США закинули збагачення у разі виведення ExxonMobil з під дії санкцій США щодо Росії

Exxon активно виступав проти санкцій. Вони витрачали мільйони на лобіювання проти санкцій

Повідомлення ЗМІ про те, що компанія ExxonMobil, яку донедавна очолював державний секретар США РексТіллерсон, хоче отримати дозвіл мінфіну США на роботу у Росії в обхід санкцій, не пройшло непоміченим у США.

Низка оглядачів наголошують, що звільнення ExxonMobil від дії санкцій посилить враження, що на посаді голови зовнішньополітичного відомтсва США колишній очільник компанії Тіллерсон переслідує приватні інтереси.

"Тіллерсон отримає особистий зиск у разі зняття санкцій з Росії. Подивіться на акції, якими він володіє", - твітує Майкл Вейсс, дослідник Росії та Східної Європи, відомий експерт з питань тероризму.

"Це те саме, якби ІТ-гіганти Intel або Sun попросили про зняття обмежень, щоб продати чіпи для суперкомп'ютерів в Міноборони Росії", - твітує Евелін Фаркас, колишній високопосадовець Пентагону, яка опікувалась там питаннями Євразії, Росії та України.

Як відомо, напередодні впливове видання The Wall Street Journal повідомило, що багатонаціональна енергетична компанія-гігант ExxonMobil, яку до призначення на посаду державного секретаря США очолював Рекс Тіллерсон, нібито звернулась до мінфіну США із запитом звільнити її від дії санкцій, що обмежують співпрацю із Росією через її дії щодо України. Компанія хоче відновити спільний із російською RosNeft проект, який запустили за участі нинішнього голови зовнішньополітичного відомства США Рекса Тіллерсона.

На момент написання даного матеріалу державний секретар США Рекс Тіллерсон не коментував повідомлення про звернення його колишньої компанії до мінфіну США.

"Чую шелест грошей! Прийшов час отримувати платню!" - твітує Рейчел Меддоу колосально популярна у США телеведуча. Головною темою її ефірів останнім часом стала критика адміністрації Трампа за зв'язки із Кремлем та закиди про буцімто змову між Трампом та Путіним.

Призначення Тіллерсона на посаду державного секретаря США супроводжувалось численними спекуляціями з приводу його досвіду роботи з Росією. При цьому у ході слухань з приводу затвердження на посаду він зумів переконати у своїй незаангажованості затятих противників Кремля від обох партій, включно із республіканцем Джоном Маккейном. Тіллерсон також заявляв про підтримку надання Україні летальних озброєнь.

У квітні напередодні візиту до Росії Тіллерсон також запевнив українського президента Порошенка у підтримці територіальної цілісності України та незмінній позиції США щодо Мінських угод.

Тут і думати немає про що. Президентська адміністрація має однозначно відповісти Ні ExxonMobil

Повідомлення про прагнення ExxonMobil прокоментувадли і сенатори, які брали участь у слуханнях з приводу затвердження Рекса Тіллерсона.

"Тут і думати немає про що. Президентська адміністрація має однозначно відповісти "Ні" на прохання ExxonMobil", - заявив конгресмен-демократ Еліот Енґель, заступник голови Конгресового комітету із закордонних справ. Заяву законодавця наводить видання Washington Examiner.

"Як тут не згадати, як на слуханнях у Сенаті з приводу затвердження Тіллерсона на посаду державного секретаря США, як я запитав його, чому Exxon виступав проти санкцій щодо Росії", - твітує сенатор-демократ Роберт Менендес.

На початку року у ході слухань у Сенаті Менендес прямо заявляв, що компанія Тіллерсона виступала проти санкцій.

"Exxon активно виступав проти санкцій. Вони витрачали мільйони на лобіювання проти санкцій. Вони лобіювали проти мого законопроекту в підтримку України саме через питання санкцій. Мене непокоїть, якщо він має таке негативне ставлення до санкцій, то що він буде використовувати в якості мирного дипломатичного інструменту, щоб змусити Росію припинити порушувати суверенітет України, бомбувати цивільне населення в Алеппо чи утримувати грузинські території?", - відзначив тоді Роберт Менендес.

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