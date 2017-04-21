Проконсультувавшись із президентом Дональдом Трампом, міністерство фінансів США не буде надавати послаблень американським компаніям, включно із Exxon, які б дозволили буріння, яке на сьогодні заборонене чинними санкціями щодо Росії

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив у п'ятницю, що адміністрація президента Дональда Трампа не буде виводити з-під дії санкцій будь-які компанії, які прагнуть до ділових відносин із Росією, які підпадають під дію чинних санкцій. Про це повідомляє видання The Washington Examiner.

"Проконсультувавшись із президентом Дональдом Трампом, міністерство фінансів США не буде надавати послаблень американським компаніям, включно із Exxon, які б дозволили буріння, яке на сьогодні заборонене чинними санкціями щодо Росії", - заявив Мнучін.

Повідомляється, що державний секретар США Рекс Тіллерсон самоусунувся від участі у прийнятті будь-яких рішень уряду США стосовно Exxon Mobil. На цьому сьогодні наголосив журналіст інформаційної агенції AP, Джош Ледерман.

Раніше ЗМІ повідомили, що компанія Exxon Mobil, яку до призначення на посаду державного секретаря США очолював Рекс Тіллерсон, добивається у мінфіну США виведення себе з-під дії санкцій, які обмежують співпрацю американських компаній із Росією. Відповідне рішення мінфіну США дозволило б, серед іншого, компанії відновити роботи у Чорному морі та на Далекій Півночі Росії.

Числення американські оглядачі негайно заявили, що виведення Exxon Mobil з-під дії санкцій призведе до особистого збагачення Рекса Тіллерсона. Останній нібито володіє пакетом акцій свого колишнього працедавця.

Тіллерсон також особисто брав участь в укладенні багатомільярдної угоди Exxon Mobil з RosNeft у 2012-му році та був нагороджений російським "Орденом Дружби" серед іншого і за внесок у підписання контракту.