Науковці розробили технологію доставки медичної допомоги за допомогою безпілотників

За словами експертів, дрони є найефективнішим способом надання невідкладної допомоги в екстрених умовах.

Однак, на перепоні, принаймні у США, суворі правила користування повітряним простором, з міркувань безпеки. Науковці з Мерилендського університету сподіваються, що уряд послабить обмеження для їхнього винаходу. Вони розробили технологію доставки медикаментів та донорських органів за допомогою безпілотників.

Цей дрон на батарейках пролітає над Чесапікською затокою у штаті Мериленд. Він щойно доставив маленький пакунок екстренної медичної допомоги. Автомобілем доставка зайняла б дві з половиною години. Дрон зробив це за 20 хвилин. ​

«Все пройшло дуже добре: з точки зору лікарні, з нашого боку, з боку регуляторних органів, і влади штату. Усі радо продемонстрували на що вони здатні. Тепер ми можемо почати розширювати потужності і робити навіть більше у майбутньому», каже дослідник Мерилендського університету Мет Скассеро.

Цей політ з доставкою ліків є лише експериментом дослідників Мерілендського університету, які сподіваються одного дня відправляти першу медичну допомогу в умовах справжньої надзвичайної ситуації - землетрусу чи повені - коли життя людини залежить від медикаментів, що знаходяться за десятки кілометрів.

За словами експертів, дрони є найефективнішим способом надання невідкладної допомоги в екстрених умовах.

«Вони справді ефективні, якщо спроможні летіти за межі видимості, на довгі відстані», каже дослідник Мет Скассеро.

Вимога, щоб безпілотні апарати лишались завжди в полі зору оператора, була встановлена Федеральним агентством повітряного транспорту після того, як дрони кілька разів зіткнулися з літаками. Це правило, разом з деякими іншими обмеженнями, суттєво обмежують можливості безпілотних апаратів.

Під час проведення експерименту в районі Чесапікської затоки, щоб дотриматись всіх вимог, дрон супроводжував гелікоптер. Між тим, чекаючи на регуляторні послаблення, дослідники вже працюють над розширенням можливостей дронів.

«Один з напрямів розвитку, це доставка органів. Наразі, їх доставку повинні цілодобово супроводжувати люди. То ж питання у тому, як скасувати це правило і водночас гарантувати систему охолодження і таке інше», каже Скассеро.

З цією метою дослідники тестують більші моделі дронів – багатомоторні або які працюють на пальному. Такі безпілотники могли б перевозити значно важчі пакунки і долати довші дистанції. Науковці кажуть, хочуть, аби техніка була готовою, коли влада пом’якшить жорсткі правила щодо використання дронів у комерційних цілях.

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