Американські винищувачі F-35A тренуватимуться біля кордонів з Росією - ЗМІ

У повітряному просторі над Балтією проходитимуть військово-повітряні навчання НАТО

ВПС США надсилають найновітніші винищувачі F-35A до кордону з Росією в рамках програми, запровадженої після анексії Кремлем українського Криму у 2014 році.

Про це повідомив телеканал CNN неназваний чиновник США.

Протягом наступних днів літаки-невидимки відправляться з Британії до союзниці по НАТО Естонії, яка поділяє кордон з РФ завдовжки 294 км.

Винищувачі F-35A також будуть розміщені у Румунії, яка є членом НАТО і колишньою союзницею СРСР у Варшавському договорі.

Як Естонія, так і Румунія занепокоєні російською агресією після анексії Москвою Криму. Американський чиновник зазначив, що перекидання винищувачів F-35A до Європи здійснюється згідно з програмою Європейської ініціативи гарантування безпеки(European Reassurance Initiative - ERI), введеної у відповідь на цей крок Росії.

Протягом кількох тижнів винищувачі братимуть участь у спільних тренувальних польотах з іншими військовими літаками США і НАТО.

Про можливості задіяти F-35А на деякий час для охорони повітряних кордонів країн Балтії повідомив влітку минулого року американський генерал Герберт Карлайл у виступі перед Конгресом.

Карлайл також заявив, що завдання F-35А – послати сигнал потенційним суперникам, таким як Росія.

У рамках програми ERI, у Європі також розміщено кілька тисяч сухопутних сил США, включно з бригадою американської армії, яку передислоковано до Польщі у січні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такі дислокації військ становлять загрозу Росії.

«Вони загрожують нашим інтересам, нашій безпеці», - заявив він.

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