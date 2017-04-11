Путін звинуватив США у підготовці «фейкових» хімічних атак в Сирії - Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього «є інформація» про те, що США готують нові ракетні удари по Сирії, для виправдання яких Вашингтон збирається організувати фейкові хімічні атаки.

Про це, як повідомляє Reuters, він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Італії Серджіо Маттарелло у Москві.

За словами російського президента, Москва буде терпіти західну критику за її роль у Сирії, але сподівається, що підходи, остаточно, стануть м'якшими.

Відповідаючи на запитання, чи не чекає він нових ракетних ударів по Сирії, Путін сказав:

«У нас є інформація, що подібні провокації готуються в інших частинах Сирії, включно з південним передмістям Дамаску, де вони планують знову розмістити певні речовини і звинуватити сирійську владу у використанні хімічної зброї».

При цьому, Путін не подав будь-яких доказів на підтримку своїх твреджень.

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