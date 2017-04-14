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У «матері всіх бомб» США є російський конкурент

  • Голос Америки

Російський «батько всіх бомб»

У Росії є бомба, яку вона назвала «батьком всіх бомб»: вона в кілька разів потужніша за американську «матір»


Так звана «матір всіх бомб» (Mother of All Bombs - MOAB), може бути однією з найбільших за розміром неядерних бомб в арсеналі США, однак це не найпотужніша неядерна бомба в світі.

У Росії є зброя, яку назвали «батьком всіх бомб» (FOAB - Father of All Bombs). За повідомленнями, вона менша, але в чотири рази потужніша за MOAB, яка офіційно називається бомбою U.S. GBU-43 / B.

Крім потужності, «батько всіх бомб» представляє принципово інший тип зброї. MOAB - це фугасна бомба, а FOAB - термобаричний боєприпас. Це означає, що він використовує кисень в атмосфері для посилення руйнівного впливу.

За інформацією видання Business Insider, «батько всіх бомб» вибухає в повітрі за допомогою підпалювання паливно-повітряної суміші.

За даними розвідувального управління Міністерства оборони США, ця реакція створює в зоні вибуху надлишковий тиск і вакуум, який «розриває легені».

Навіть якщо не відбувається загоряння палива, бомба високотоксична та буде смертельною для всіх, хто буде в зоні її дії, повідомляє розвідувальне управління.

Радіус дії FOAB - 300 метрів, а потужність - 44 тонни в тротиловому еквіваленті, повідомило агентство Reuters.

У четвер ВС США вперше застосувала авіабомбу GBU-43 / B в Афганістані. Американські військові ставили за мету зруйнувати мережу тунелів і печер, якими імовірно користувалися терористи «Ісламської держави».

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