ФБР перевіряє 300 осіб, що в'їхали в США як біженці

Про це повідомили в понеділок джерела в Конгресі





ФБР веде перевірку 300 осіб, які були допущені в країну в якості біженців. Перевірка здійснюється в рамках 1 000 контртерористичних розслідувань, пов'язаних з «Ісламською державою» і особами, які перебувають під впливом цього угруповання.

Про це повідомили в понеділок джерела в Конгресі з посиланням на високопоставлених представників адміністрації.



В ході брифінгу для співробітників Конгресу Міністерство внутрішньої безпеки не надало подробиць про розслідування та поточнй імміграційний статус цих 300 людей, повідомляють неназвані джерела.

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