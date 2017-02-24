ФБР проігнорувало прохання Білого дому стосовно інформації про контакти з Росією - ЗМІ

За повідомленнями американських ЗМІ, Білий дім просив ФБР публічно спростувати повідомлення про зв'язки помічників Трампа з Росією
Шеф апарату працівників Білого дому Райнс Прібас попросив високопоставленого представника ФБР публічно спростувати повідомлення ЗМІ про те, що передвиборчий штаб президента Дональда Трампа регулярно контактував з російською владою під час президентської кампанії.
Про це повідомляє низка американських ЗМІ, у тому числі інформаційне агентство Associated Press, видання USA Today і телекомпанія CNN.
Як розповів журналістам представник ФБР, прохання прозвучало після того, як відомство повідомило Білому дому, що інформація про ці контакти, що з'явилася минулого тижня в газеті The New York Times, не відповідає дійсності.
Станом на четвер ФБР не зробило ніяких публічних заяв про свою позицію і, судячи з усього, не збирається, повідомляють ЗМІ. Відомство просто заявило, що не коментуватиме дану інформацію.
За повідомленням NYT, американські розвідслужби перехопили торішні телефонні розмови між російською розвідкою і членами передвиборчого штабу Трампа.
Як говориться в повідомленнях ЗМІ, розмова Прібаса із заступником директора ФБР Ендрю Маккейбом обурила деяких демократів, які вважають, що глава адміністрації порушив вимоги про обмеження контактів між відомством і Білим домом, коли справа стосується обговорення незавершених розслідувань.
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