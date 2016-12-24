ФБР попередило про загрозу терактів у США на період свят

Федеральне бюро розслідувань попереджає про можливі атаки терористичної організації «Ісламська держава» на території США в період Різдва.

ФБР оприлюднило заяву у п'ятницю після того, як бойовики ІДІЛ виставили в соцмережах список церков США, на які можуть бути вчинені напади.

Речник ФБР Ендрю Еймс заявив, що в рамках постійного діалогу з партнерами з правоохоронних органів, «ФБР регулярно обмінюється інформацією про потенційні загрози, щоб розширити можливості правоохоронних органів щодо захисту суспільства».

Еймс радить громадянам США бути пильними та повідомляти про підозрілу діяльність.

Нагадаємо, що у понеділок «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за скоєний теракт на різдвяному ярмарку у Берліні внаслідок чого загинуло 12 людей і 56 отримали поранення.

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