Чи купувала Росія рекламу на Facebook, щоб вплинути на вибори у США? - у Федеральній виборчій комісії хочуть розібратись

Законодавство США забороняє закордонним компаніям та особам жертвувати гроші виборчим комітетам на підтримку кандидатів, або витрачати гроші "з метою чинити вплив" на вибори у США

У Федеральній виборчій комісії США (FEC) висловили бажання провести розслідування з приводу того, чи платив російський уряд за рекламу у Facebook статей, які шкодили кандидатурі Гілларі Клінтон. Автор ідеї - член комісії, демократ Елен Вейнтрауб.

"Я думаю, що потенційно ми можемо знайти порушення, але я не хотіла би створити враження, що вже маю готові висновки щодо того, що ми побачимо", - Federal Election Commissioner calls for expanded Trump-Russia investigation: https://t.co/Xz1kTX3jOC pic.twitter.com/kVma6eiCss — The Hill (@thehill) May 23, 2017 " target="_blank">наводить слова Вейнтрауб видання Politico.

"Законодавство США забороняє закордонним компаніям та особам жертвувати гроші виборчим комітетам на підтримку кандидатів, або витрачати гроші "з метою чинити вплив" на вибори у США", - уточнює видання The Hill.

Федеральна виборча комісія - державна агенція США, яка замається регулюванням законодавства з приводу фінансування виборів. За законодавством, у складі комісії, яка нараховує 6 членів, одночасно може перебувати не більше 3-х представників тієї самої політичної сили. Члени комісії призначаються президентом США за погодженням Сенату терміном на 6 років, при цьому кожні 2 роки двох члені комісії призначають наново.

Минулого тижня, в інтерв'ю виданню Time Вейнтрауб заявила, що не знає, до яких дій вдадуться у FEC у разі отримання доказів того, що росіяни платили за рекламу "шкідливих" для Клінтон статей на Facebook.

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