Про несправедливість від якої потерпають усі жінки США розповіла сенаторка Файнстайн

США - єдина розвинена країна, яка не гарантує оплачуваної відпустки по догляду за новонародженою дитиною, або хворим членом родини
Сенаторка-демократ від штату Каліфорнія Даян Файнстайн ), член комітету Сенату з питань розвідки, у середу нагадала, що США лишаються єдиною розвиненою країною світу, яка не гарантує жінкам оплачуваної відпустки по догляду за новонародженою дитиною, чи доглядом за хворим членом родини.
"США - єдина розвинена країна, яка не гарантує оплачуваної відпустки по догляду за новонародженою дитиною, або хворим членом родини. Ось чому жінкам стає все важче справлятись із вимогами на роботі та у родині", - заявила законодавець у Twitter.
Сенаторка також закликала створити у США загальнодержавну програму підтримки оплачуваної відпустки.
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