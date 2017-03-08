Про несправедливість від якої потерпають усі жінки США розповіла сенаторка Файнстайн

США - єдина розвинена країна, яка не гарантує оплачуваної відпустки по догляду за новонародженою дитиною, або хворим членом родини

Сенаторка-демократ від штату Каліфорнія Даян Файнстайн ), член комітету Сенату з питань розвідки, у середу нагадала, що США лишаються єдиною розвиненою країною світу, яка не гарантує жінкам оплачуваної відпустки по догляду за новонародженою дитиною, чи доглядом за хворим членом родини.

"США - єдина розвинена країна, яка не гарантує оплачуваної відпустки по догляду за новонародженою дитиною, або хворим членом родини. Ось чому жінкам стає все важче справлятись із вимогами на роботі та у родині", - заявила законодавець у Twitter.

Сенаторка також закликала створити у США загальнодержавну програму підтримки оплачуваної відпустки.

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