Головною з питань Росії у Трампа може стати відомий критик Путіна

У своїх статтях Гілл неодноразово називала Путіна винуватцем погіршення американо-російських відносин і критикувала Росію за порушення прав людини

Білий дім запропонував посаду директора з питань Росії та Європи при Раді з національної безпеки США політологу Фіоні Гілл, яка є відомим критиком Володимира Путіна.

Новину про можливе призначення опублікувало видання Foreign Policy з посиланням на джерела у Білому домі. Деякі експерти вже вбачають у цій новині зміну американської політики стосовно Росії.

У 90-х роках Фіона Гілл працювала у Національній раді розвідки США. Наразі вона очолює Центр США та Європи в аналітичному центрі Інститут Брукінгса.

У своїх статтях Гілл неодноразово називала Путіна винуватцем погіршення американо-російських відносин і критикувала Росію за порушення прав людини.

«Шантаж і залякування є частиною його козирів під час торгів», - написала Фіона Гілл про Володимира Путіна торік влітку, аналізуючи бажання Росії втрутитись в президентські вибори у США.

Фона Гілл є співавтором книжки «Пан Путін – оперативник у Кремлі», видана у США в 2013 році, де аналізується поведінка російського президента. Авторка попереджає політиків, що не варто недооцінювати російського лідера, який завдяки своєму минулому в КДБ має стратегічну хитрість і вміє знаходити слабкі місця в опонентів.

Інші її видання – книга «Сибірське прокляття: як комуністичне планування відкинуло Росію у холод» (2013) та монографія «Енергетична імперія: нафта, газ та відродження Росії» (2003 рік).

Мені здається, він розійдеться зі своїм другом Володимиром дуже швидко

Гілл має подвійне громадянство – Британії та США. У листопаді відразу після обрання Дональда Трампа президентом, американські журналісти запитали політолога про майбутнє американсько-російських відносин.

Фіона Гілл відповіла так: «Я думаю, це закінчиться так, як завжди – коли росіяни переповняться своїми очікуваннями і потім ці очікування розіб’ються через 5 хвилин відносин», - сказала пані Гілл виданню «Атлантик» і додала, - Ми будемо мати дуже багато тертя, і Трамп – не один із найбільших дипломатів. Мені здається, він розійдеться зі своїм другом Володимиром дуже швидко», - сказала політолог відразу після виборів президента США.

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