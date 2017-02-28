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Інтерв'ю зі співголовою групи підтримки України в Конгресі конгресменом Браяном Фітцпатріком

  • Голос Америки
Congress - 04

Congress - 04

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Дивіться наживо о 17:00 годині за Києвом інтерв'ю зі співголовою групи підтримку України в Конгресі конгресменом Браяном Фітцпатріком. Дивіться у Фесбуці "Голосу Америки".

Конгресмен Браян Фітцпатрік знаходився в Україні як колишній агент ФБР. Він є співголовою групи підтримку України у Конгресі США. Він підтримує український народ в його боротьбі за нелазежність і відновлення територіальної цілісності. Конгресмен Фітцпатрік є членом Палати представників, а також є членом комітетів внутрішньою безпеки, закордонних справ та малого бізнесу.

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