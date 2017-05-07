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Флорида у вогні: три масштабні пожежі охопили національні парки та ліси

Флорида у вогні: три масштабні пожежі охопили національні парки та ліси. Відео
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Флорида у вогні: три масштабні пожежі охопили національні парки та ліси. Відео

Одразу три масштабні пожежі охопили національні парки та ліси в окрузі Паско та Гіллсборо, що у передмісті Орландо.

Вогонь вже розповсюдився на площу у понад 100 гектарів. За словами пожежників, майже 90 відсотків пожеж під контролем, проте мешканців навколишніх районів рятувальники все ж таки евакуйовують через швидке розповсюдження вогню та надмірне задимлення.

Ще один епіцентр спалаху розгортається у парку Старкі. Там стихія знищила вже понад 300 гектарів лісу. Ця ділянка виявилася найважчою для рятувальників, лише на 5 відсотках території вдалося зупинити вогонь.

В окрузі оголошено надзвичайну ситуацію, деякі дороги штату перекриті. Що саме спричинило спалах наразі не відомо.

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