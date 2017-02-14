Ввівши в оману Трампа, радник президента подав у відставку

У Росії вважають, що президента Дональда Трампа, можливо, «послідовно (і небезуспішно) заганяють в кут»





Радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов у відставку після повідомлень про те, що він ввів в оману лідерів адміністрації Дональда Трампа з приводу його контактів з послом Росії в США.



Відставка Флінна несповна місяць після початку роботи адміністрації Трампа є надзвичайно раннім струсом президентської команди високопоставлених радників.



Флінн був вірним прихильником Трампа протягом усієї передвиборчої кампанії, але його зв'язки з Росією викликали занепокоєння у інших провідних помічників.



У своїй заяві про відставку Флінн повідомив, що вибачився як перед президентом Трампом, так і віце-президентом Майком Пенсом. Він зазначив, що із швидким розвитком подій, він «ненавмисно надав новообраному віце-президенту неповну інформацію про свої контакти з російським послом». Він також зазначив, що його вибачення були прийняті.



«Для мене було найвищою честю служити президенту Трампу, який всього за три тижні фундаментально переорієнтував американську закордонну політику з тим, щоб відновити американське лідерство в світі», - написав Флінн в своїй заяві.



Тим часом Трамп призначив виконуючим обов'язки радника з національної безпеки генерал-лейтенанта Кіта Келлоґа, який був одним з його зовнішньополітичних радників в ході передвиборної кампанії.



Серед тих, хто може змінити Флінна на постійній основі, також називають колишнього директора Центрального розвідувального управління Дейвида Петреуса і віце-адмірала ВМС США Роберта Гарварда, вихідця із загону «морських котиків».



Спочатку Флінн заявляв радникам Трампа, що не обговорював проблему санкцій з російським послом в перехідний період. Віце-президент Майк Пенс, який, очевидно, покладався на інформацію, отриману від Флінна, публічно підтримав радника з національної безпеки.



Пізніше Флінн заявив представникам Білого дому, що він, можливо, обговорював санкції з російським послом.



За повідомленням видання The Washington Post, Міністерство юстиції США попередило Білий дім, що Флінн контактував з російською владою і може стати об'єктом шантажу.



Видання повідомило, що колишня виконуюча обов'язки міністра юстиції Саллі Єйтс кілька тижнів тому поінформувала адміністрацію президента Трампа про можливе порушення системи безпеки, після того як Флінн заявив, що не обговорював питання про санкції з російським послом.



За даними WP, Флінн, до якого було звернено пильну увагу в зв'язку з його передбачуваними зв'язками з Росією, нібито ввів в оману Трампа і віце-президента Пенса, коли обговорював зміст своїх телефонних розмов.



Колишній військовий офіцер, Флінн неодноразово контактував з російським послом Сергієм Кисляком до інавгурації Трампа 20 січня.



Одна телефонна розмова відбулася в той же день, коли президент Барак Обама запровадив санкції проти Росії у зв'язку з її ймовірним втручанням в хід президентських виборів в 2016 році, пише видання.



У Міністерства юстиції виникли побоювання, що Флінн «поставив себе в компрометуєче положення», займаючись зовнішньополітичними питаннями, будучи приватною особою, відзначає The Washington Post.



На відставку Флінна вже відреагували в Росії.



Як вважає голава комітету Ради федерації із закордонних справ Костянтин Косачов, схоже, що русофобія вразила вже і нову адміністрацію США.



«Або Трамп не знайшов шуканої самостійності і його послідовно (і небезуспішно) заганяють в кут, або русофобія вразила тепер вже і нову адміністрацію від верху до низу», - написав Косачев у Facebook.

«Вигнати у відставку радника з нацбезпеки за контакти з російським послом (звичайна дипломатична практика) - це навіть не параноя, а щось незмірно гірше», - констатував Косачев.



Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький вважає, що відставка Флінна - це негативний сигнал для налагодження російсько-американського діалогу.



«Сама ситуація з відставкою радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна носить провокаційний характер. Це свого роду негативний сигнал для налагодження російсько-американського діалогу. Очевидно, що Флінн був змушений написати заяву про відставку під певним тиском. І президент Трамп її прийняв. Привід же був обраний - контакти з послом РФ, хоча це є звичайною дипломатичною практикою», - сказав Слуцький журналістам.

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