10 найяскравіших моментів весілля Піппи Міддлтон, сестри герцогині Кембриджської. Фотогалерея

Піппа Міддлтон, сестра Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської, вийшла заміж за фінансиста, мультимільйонера Джеймса Метьюза. Подію, що відбулася в суботу, 20 травня, британські таблоїди вже встигли охрестити «весіллям року».

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