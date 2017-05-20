10 найяскравіших моментів весілля Піппи Міддлтон, сестри герцогині Кембриджської. Фотогалерея

Піппа Міддлтон, сестра Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської, вийшла заміж за фінансиста, мультимільйонера Джеймса Метьюза. Подію, що відбулася в суботу, 20 травня, британські таблоїди вже встигли охрестити «весіллям року».
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Піппа Міддлтон і Джеймс Метьюз та діти
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Вартість весільної сукні, за повідомленнями, перевищує півсотні тисяч доларів
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33-літня Піппа Міддлтон несподівано стала світовою знаменитістю після весілля Кейт Міддлтон із принцом Вільямом у 2011-му році, на якому вона була дружкою
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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджської, з донькою, принцесою Шарлоттою
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