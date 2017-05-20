Спеціальні потреби

Мови
Актуально

10 найяскравіших моментів весілля Піппи Міддлтон, сестри герцогині Кембриджської. Фотогалерея

Піппа Міддлтон, сестра Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської, вийшла заміж за фінансиста, мультимільйонера Джеймса Метьюза. Подію, що відбулася в суботу, 20 травня, британські таблоїди вже встигли охрестити «весіллям року».
Показати більше
Піппа Міддлтон і Джеймс Метьюз та діти
1

Піппа Міддлтон і Джеймс Метьюз та діти

Вартість весільної сукні, за повідомленнями, перевищує півсотні тисяч доларів
2

Вартість весільної сукні, за повідомленнями, перевищує півсотні тисяч доларів

33-літня Піппа Міддлтон несподівано стала світовою знаменитістю після весілля Кейт Міддлтон із принцом Вільямом у 2011-му році, на якому вона була дружкою
3

33-літня Піппа Міддлтон несподівано стала світовою знаменитістю після весілля Кейт Міддлтон із принцом Вільямом у 2011-му році, на якому вона була дружкою

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджської, з донькою, принцесою Шарлоттою
4

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджської, з донькою, принцесою Шарлоттою

Більше

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG