Інцидент із стріляниною в північнофранцузькому місті Лілль

Згідно з повідомленнями, в результаті стрілянини в північнофранцузькому місті Лілль поранення отримало щонайменше троє людей. Очевидці заявили поліції, що неопізнаний нападник відкрив вогонь неподалік станції метро, після чого втік. Про це повідомили два службовці поліції.

Офіційні особи повідомили про це за умови нерозголошення їхніх прізвищ, тому що вони не були повноважені подати своїх прізвищ, і один з поранених був неповнолітній. Поранення не загрожує життю жертв.

Причина стрілянини неясна. Вона сталася в час, коли у Франції далі дійсний надзвичайний стан після атак з боку екстремістів.

Французькі засоби масової інформації повідомили, що стрілянина в Ліллі, можливо, була порахунками між місцевими злочинцями.

У Франції вогнепальна зброя не так поширена, як, наприклад, у Сполучених Штатх, і пов’язані з бандами стрілянини стаються спорадично в бідніших районах міст.

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