Які шанси в окремих політиків на президентські вибори у Франції?

Щоб заручитися більшою підтримкою перед президентськими виборами, кандидат крайньо-правих сил у Франції, лідер Національного фронту Марін Ле Пен більшу увагу почала приділяти питанню імміграції.

Як повідомляє агентство Reuters, результати опитування громадської думки вказують, що центрист Еммануель Макрон і Ле Пен будуть змагатися на другому турі виборів.

Виступаючи в понеділок на мітингу у Парижі, Ле Пен обіцяла припинити всю імміграцію шляхом накладення мораторію, захистити виборців від глобалізаці і посилити безпеку в країні. Це, на її думку, додасть їй більше голосів, адже 30% французів ще не визначились, за кого голосувати.

Представниця крайньо-правих сил вважає, що Франція переживає великий наплив іммігрантів, тому вона висловила думку, що імміграцію слід обмежити до 10 тисяч людей у рік.

Ле Пен також хоче запропонувала вихід країни з єврозони, проте ця ідея не користується широкою підтримкою серед виборців.

Два опитування у вівторок показали, що між Франсуа Філлоном і Жан-Люком Меланшоном з одного боку, і Ле Пен та Макроном залишається невелика різниця в підтримці. Колишній прем’єр-міністр Філлон, який був заплутаний у фінансовий скандал, поволі збільшує підтримку. В інтерв’ю радіо Europe - 1 він піддав критиці пропозицію про припинення імміграції, але висловив підтримку її обмеження:

«Імміграція мусить бути контрольована, тому що економічна, соціальна і житлова ситуація унеможливлює нам прийняти стільки людей, скільки хоче сюди прибути».

Питання безпеки Ле Пен пов’язує саме з імміграцією. Воно знову могло опинитися в центрі виборчої кампанії, коли у вівторок у Марселі арештовано двох чоловіків, запідозрених у плануванні атаки під час виборів.

За останні два року у Франції в результаті терористичниз атак загинуло понад 230 людей, переважно убитих місцевими екстремістами, часто північноафриканського походження.

Однак, як читаємо на сторінці Reuters, у зв’язку з відсутністю більших терористичних атак від літа минуло року, виборці більшою мірою зацікавлені питаннямси безробіття, яке сягає біля 10% робочої сили, та відповідальністю і чесністю в політиці.

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