Франція: Едуар Філіп – новий прем’єр-міністр

Законодавця і мера портового міста Гавр на північному заході Франції, правоцентриста Едуара Філіпа призначено новим прем’єр-міністром Франції.
Про це рішення нового президента Франції Еммануеля Макрона повідомив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексі Колер.
Попередній голова уряду Бернар Казнев склав свої повноваження у зв’язку із завершенням президентських повноважень Франсуа Олланда.
46-річний представник поміркованого крила партії «Республіканці» Едуар Філіп представляв свій регіон у парламенті протягом останніх 5 років. Він і Макрон мають схожі погляди на економіку і соціальні питання.
У неділю Макрон прийняв присягу на урочистій інавгураційній церемонії в Єлисейському палаці в Парижі.
39-річний Макрон є наймолодшим в історії Франції президентом.
У своїй промові, Еммануель Макрон пообіцяв повернути Франції її місце в Європі та на світовій арені. Він також заявив, що продовжуватиме боротьбу з тероризмом.
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