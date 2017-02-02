Фійон вже не лідер президентської кампанії у Франції, бо щедро платив дружині

У Франції правоконсервативний кандидат на президентство Франсуа Фійон втратив лідерство у виборчій кампанії і, за даними опитувань, не пройшов би у другий тур виборів, запланованих на квітень і травень.

Опитування виявили, що французькі виборці гостро засуджують Фійона через звинувачення, що його дружина упродовж років отримувала невиправдано великі суми грошей за роботу помічницею депутата парламенту.​

Фійон відкидає звинувачення і стверджує, що став жертвою "інституційного перевороту", влаштованого лівими силами.

Скандал почався із викривальної статті у сатиричному тижневику Le Canard про виплату Пенелопі Фіон €830,000 ($900,00) за роботу помічницею депутата.

На даному етапі його випереджає не лише представниця крайньоправої і євроскептичної партії Національний фронт Марін Ле Пен, але й незалежний центристський кандидат Еммануель Макрон - колишній міністр фінансів.

Марін Ле Пен схвально відгукувалася про виборчу перемогу Дональда Трампа і називала її «ознакою пробудження». Перед інавгурацією нового президента США її бачили у хмарочосі Трампа у Нью-Йорку, але підтверджень її зустрічей з представниками команди президента не було.

Перемога Ле Пен була би черговим після «Брекзиту» ударом по майбутньому Європейського Союзу. Вона відома прихильними заявами на адресу президента Росії Путіна і говорила про можливість виходу Франції з Європейського монетарного союзу.

Скандал почався із викривальної статті у сатиричному французькому тижневику Le Canard про виплату Пенелопі Фіон €830,000 ($900,00) за роботу для чоловіка, а потім іншого депутата. Також їй закидають отримання €100,000 від літературного журналу, яким володіє друг її чоловіка.

Пенелопа Фійон заявила, що гроші були платнею за її роботу, але французька преса пише, що не може знайти цьому доказів.

Ще тиждень тому Франсуа Фійона називали найімовірнішим новим президентом Франції. Йому закидали некритичну позицію щодо Росії.

Марін Ле Пен заявила, що її головний конкурент втратив довіру виборців.

Українська журналістка у Парижі Алла Лазарєва нагадує, що Марін Ле Пен висловлювалася за визнання окупованого Криму російською територією.

Найсерйознішою загрозою для Фійона стали заяви представників його власної Республіканської партії, які кажуть про моральні й етичні проблеми з кандидатом і говорять про потребу заміни партійного кандидата.

Чинний президент - представник Соціалістичної партії Франсуа Олланд вирішив не балотуватися на повторний термін через низький рівень підтримки виборців.

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