«Дім Свободи»: Ситуація зі свободою ЗМІ в Україні стала в цілому кращою

В Україні останні демократичні здобутки поліпшили ситуацію зі свободою засобів інформації в цілому.

Таку оцінку щодо ситуації в Україні дали аналітики міжнародної правозахисної організації «Дім Свободи» (Freedom House) у щорічному звіті «Свобода преси-2017».

Водночас сумніви експертів щодо зобов’язань уряду підтримувати незалежність ЗМІ викликають обмеження на роботу російських медіа та «сприяння «патріотичному» телемовленню».

«Зіткнувшись із контрольованими Кремлем ЗМІ, які поширюють дезінформацію та підривають легітимність української влади, уряд у Києві, як і раніше, продовжує обмежувати доступ до численних російських засобів масової інформації та забороняти в’їзд до країни десяткам російських журналістів», – ідеться в прес-релізі «Свобода преси-2017: Темні часи свободи преси», оприлюдненому Freedom House у п’ятницю.

Окупований Росією Крим правозахисники включили до числа країн і територій із найгіршим рейтингом свободи ЗМІ в світі, поруч із Азербайджаном, Кубою, Екваторіальною Гвінеєю, Еритреєю, Іраном, Північною Кореєю, Сирією, Туркменистаном і Узбекистаном.

Як свідчить останнє видання щорічної доповіді «Дому Свободи», у 2016 році світовий рівень свободи преси впав до найнижчої позначки за останні 13 років через безпрецедентні загрози, яких зазнають журналісти та мас-медіа в провідних демократичних державах, масові переслідування в авторитарних країнах, а також рух Росії та Китаю в бік посилення їхнього впливу за межами своїх кордонів.

Зокрема, «Росію часів Володимира Путіна» автори доповіді «Дому Свободи» назвали «першопрохідцем у глобалізації державної пропаганди».

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