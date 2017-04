Україна прогресує на шляху демократичних змін - звіт «Дому Свободи»

Правозахисники опублікували свою щорічну доповідь «Країни у перехідному періоді - 2017: оманлива обіцянка популізму» (Nations in Transit 2017 report: The False Promise of Populism)





У доповіді правозахисної організації «Дім Свободи» - Freedom House «Країни у перехідному періоді - 2017» стверджують, що в цьому році у 18 з 29 країн, охоплених дослідженням, зафіксовано зниження загальних показників демократії. Такого масштабного зниження не спостерігалося з 2008 року.

Країн з авторитарними режимами тепер більше, ніж країн з усталеною демократією.



Згідно з авторами дослідження, погіршення демократії та зміцнення авторитаризму почалися задовго до цього року. Але в умовах, коли Великобританія сфокусувалася на виході з ЄС, а уряди в регіоні не впевнені в позиції адміністрації Дональда Трампа, основи, на яких ґрунтувався порядок в Європі після «холодної війни», схоже, стали несподівано руйнуватися.



Цей рік також став роком тріумфу Володимира Путіна, йдеться в доповіді. Протягом останніх десяти років російський лідер підтримував популістів в Європі і США в рамках таємних зусиль по дестабілізації трансатлантичного порядку. Результати, досягнуті в 2016 році, можливо, вийшли за рамки навіть найсміливіших його мрій.



«Хоча в російській економіці триває стагнація, Путін, схоже, виявився спокусливо близький до його мети - нового розподілу Європи на сфери впливу Заходу і Росії», - вказується в доповіді.

Україна в дослідженні «Дому Свободи» названа винятком у все більш авторитарному посткомуністичному регіоні.





«У нашому дослідженні ми побачили, що Україна продовжує прогресувати в 2016 році, але водночас існують серйозні тривожні ознаки, що стара гвардія все ще може перемогти реформи. Потрібно, щоб прихильники України на міжнародній арені продовжили підхід «жорсткої любові», продемонстрований упродовж останніх трьох років, що має на меті підтримку місцевого громадянського суспільства», – відзначив директор проекту «Країни в перехідному періоді» Нейт Шенкан.

На пострадянському просторі лише Україна, Молдова, Грузія та Вірменія не належать до країн із усталеними авторитарними режимами. Киргизстан через політику президента Алмазбека Атамбаєва дослідники зарахували до числа авторитарних країн, хоча ще рік тому він був в одному списку з Україною.

Доповідь під назвою «Країни в перехідному періоді» оприлюднюється щороку, починаючи з 1995 року. Звіт охоплює 29 посткомуністичних країн колишнього Радянського Союзу, а також Центральної, Східної Європи та Балкан.

