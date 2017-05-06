Напередодні виборів у Франції - злам листування штабу кандидата Макрона

Напередодні президентських виборів у Франції, невідомі, які звуть себе EMLEAKS, оприлюднили в Інтернеті листування, а також деякі документи з електронних адрес співробітників передвиборчого штабу кандидата в президенти Емманюеля Макрона. Витік інформації стався пізно ввечері у п’ятницю.
Посилання на документи виклала на своїй сторінці у Twitter й організація WikiLeaks, що відома оприлюдненням документів із оточення керівництва провідних країн світу. У WikiLeaks спростовують причетність до зламу листування штабу Макрона, але заявили, що підтверджують достовірність файлів.
У штабі Макрона зазначили, що вся оприлюднена хакерами інформація – в межах закону, про жодні порушення чи зловживання не йдеться. У штабі заявили про «спробу дестабілізації демократії – на кшталт тієї, що сталася під час президентської передвиборчої кампанії у США».
Команда Макрона нарікала у минулому на спроби зламати їхні комп’ютери під час кампанії, покладаючи відповідальність за кібератаки, прийнамні частково, на «російські інтереси».
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26 квітня у штабі повідомили про низку неуспішних спроб - від січні - зламати електронного листування.
У лютому, Кремль заперечив свою причетність до таких атак, однак штаб Макрона відновив свої скарги на адресу російських ЗМІ та хакерської групи, яка веде свою діяльність на території України.
Президентська передвиборча кампанія у Франції не є першою, яка була затьмарена звинуваченнями у маніпуляції за допомогою зламів комп’ютерів і кібератак.
Розвідувальні агентства США у січні заявили, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ щодо хакерських атак на комп’ютери Національного комітету Демократичної партії і керівника передвиборчої кампанії кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон, аби вплинути на вибори і допомогти в обранні президентом країни її суперника від республіканців Дональда Трампа. Клінтон таки програла Трампу.
Клінтон звинувачує у нападі Росію, хоч у Кремлі такі звинувачення спростовують.
У неділю у Франції відбудеться другий тур президентських виборів. Згідно з результатами останніх опитувань громадської думки, центрист Емманюель Макрон випереджає свою суперницю – крайню праву Марін Ле Пен.
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