CША підтримують вільну торгівлю, відкидають заборону протекціонізму

Щорічна зустріч міністрів фінансів G20 у німецькому Баден-Бадені закінчилася без проривів

Міністр торгівлі США Стівен Мнучин у суботу заявив, що зустріч міністрів фінансів країн G20 була успішною незважаючи на те, що учасники не змогли домовитися протистояти усім формам протекціонізму.

«Я впевнений у тому, що мої колеги і я зможемо працювати разом...для сприяння глобальному економічному зростанню і фінансовій стабільності», - заявив Мнучин.

Вказуючи на відданість президента Трампа американським компаніям і працівникам, Мнучин виступив проти заборони торговельного протекціонізму, і ефективно усунув з кінцевого спільного комюніке слова про боротьбу з такою політикою.

Однак Мнучин заявив, що США не відмовляються від вільної торгівлі.

«Ми віримо у вільну торгівлю. Ми є одним з найбільших ринків у світі, ми є одним з найбільших торговельних партнерів у світі. При цьому, ми хочемо переглянути певні торговельні домовленості», - заявив Стівен Мючин маючи на увазі, зокрема, угоду про НАФТА.

Міністри G20 у Баден-Бадені не змогли досягти угоди і щодо нових зобов’язань для сповільнення кліматичних змін.

Зустріч відбувалася в рамках підготовки до саміту »Великої двадцятки», що відбудеться у Гамбурзі 7-8 липня.

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