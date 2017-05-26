У «Сімці» передбачають складні переговори Трампа з партнерами

На зустрічі керівників «Великої сімки» в Італії очікують складних переговорів щодо окремих питань, зокрема, міжнародної торгівлі та дій у відповідь на глобальні зміни клімату.

Представники Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США також говоритимуть про тероризм, Сирію, Північну Корею та світову економіку.

Президент США Дональд Трамп вперше бере участь у саміті цієї організації, завершуючи насичене міжнародне турне, в ході якого він вже відвідав Саудівську Аравію, Ізраїль та Бельгію.

Напередодні переговори у Брюсселі виявили певні розбіжності.

Президент Європейської ради Дональд Туск у четвер після розмови з президентом США сказав, що «деякі питання залишаються відкритими, такі як клімат і торгівля. І я не певен на 100%, що ми сьогодні можемо сказати, я маю на увазі президента Трампа і себе, що ми маємо спільну думку про Росію, проте коли йдеться про конфлікт в Україні, схоже, що ми були на одній лінії».

У виступі в НАТО президент Трамп вирішив у конфронтаційний спосіб зосередитися на питанні військових видатків, відверто дорікнувши тим союзникам, які не витрачають на оборону принаймні 2% ВВП, що передбачено їхніми договірними зобов’язаннями.

Провісником можливих складнощів на зустрічі з керівниками інших найбагатших країн світу було критичне висловлювання Дональда Трампа щодо торговельної політики Німеччини.

У німецьких ЗМІ повідомляють, що на зустрічі з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером Дональд Трамп назвав торговельну політику Німеччини «дуже поганою» і дав знати, що він може спробувати обмежити продаж німецьких автомобілів у США.

Юнкер назвав повідомлення німецьких видань Spiegel та Sueddeutsche Zeitung перебільшеними і сказав, що Трамп згадував про дисбаланс у торгівлі з Німеччиною, але не говорив про це агресивно.

Сам Трамп, коли кореспонденти в Таорміні запитували його про Німеччину, не відповів нічого.

«Немає сумніву, що це буде найскладніший саміт G7 за останні роки», - сказав Дональд Туск перед початком дводенного саміту в мальовничому містечку Таорміна на італійському острові Сицилія.

Економічний радник Білого дому Ґарі Кон в інтерв’ю агенції Reuters сказав, що очікує «жорстких» дискусій про торгівлю та клімат.

Президент Трамп, який відкидає думку про людський чинник у глобальному потеплінні, погрожував, що США відмовляться від участі в міжнародній угоді щодо клімату, укладеній у Парижі 2015 року.

Інші лідери «Сімки» намагаються переконати його не робити цього.

Кон та інші представники американської адміністрації кажуть, що Трамп вирішуватиме, що робити, після саміту.

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