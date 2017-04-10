На засіданні G7 в Італії обговорюють нові санкції проти Росії та Сирії - Джонсон

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що глави МЗС країн «Великої сімки» обговорюють нові санкції проти чільних військових осіб Сирії та Росії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

«Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що міністри країн G7 обговорюють нові санкції щодо сирійських та російських військових діячів», - йдеться у повідомленні агентства.

У своєму Twitter Джонсон заявив, що «підтримка Росією Асада - головний фокус під час переговорів зараз з держсекретарем Рексом Тіллерсоном».

Раніше повідомлялося, що Британія буде тиснути на своїх колег з метою ввести нові санкції проти Росії, якщо вона не обірве зв’язки з президентом Сирії Башаром Асадом.

Нагадаємо, в суботу Борис Джонсон повідомив, що скасовує свій візит до Москви через ситуацію в Сирії.

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