Рекс Тіллерсон радиться з колегами G7 перед візитом до Москви

Перед візитом до Москви державний секретар США Рекс Тіллерсон в Італії розмовлятиме з міністрами закордонних справ країн “Великої сімки”.

Або Росія співучасниця, або просто некомпетентна

Очікують, що дводенні переговори міністрів, які починаються у понеділок, зосереджуватимуться на проблемі війни у Сирії, а також на зростанні напруженості на Корейському півострові.

Західні країни ймовірно шукатимуть способів тиску на Росію, яка підтримує режим Башара Асада, вчергове звинуваченого у застосуванні хімічної зброї проти громадян власної країни.

Президент Дональд Трамп назвав американські ракетні удари у п’ятницю по Сирії покаранням і застереженням сирійського режиму, але Росія разом з Іраном заявила, що і далі підтримує чинний уряд у Дамаску.

Державний департамент не відповів на запитання «Голосу Америки» про можливі зміни у планах візиту Тіллерсона до Москви, але у неділю з розкладу планованих зустрічей держсекретаря були усунені переговори з президентом Путіним.

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон скасував свої плановані на понеділок відвідини Москви, заявивши, що “розвиток подій у Сирії засадничо змінив ситуацію”.

Джонсон повідомив про це у Twitter, додавши, що його “пріоритет - переговори з партнерами в G7 про Сирію та російську підтримку Асада”.

Британська преса пише у понеділок, що Джонсон буде пропонувати колегам нові міжнародні санкції щодо Москви, якщо Росія і далі беззастережно захищати Башара Асада.

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Російське посольство у Лондоні привернуло увагу новою зливою різких заяв також оприлюднюваних через Twitter.

В одному з дописів міститься застереження, що “...ультиматум G7 щодо Росії може призвести до справжньої війни...”

Італійська зустріч буде нагодою для представників Італії, Німеччини, Франції, Британії, Канади та Японії прояснити з держсекретарем Рексом Тіллерсоном, чи прагне Вашингтон повалення сирійського президента Асада.

Раніше президент Дональд Трамп заявляв, що він прагне менше долучатися до проблем у світі і менше перейматися проблемами порушень прав людини в інших країнах.

Заяви президента разом з його оголошенням про ракетні удари в Сирії засвідчили, що він готовий до застосування сили.

Але партнери США хочуть знати про довготермінові наміри Вашингтона на тлі суперечливих заяв та оцінок.

Представниця США в ООН Ніккі Гейлі минулими вихідними заявила, що зараз пріоритетом є зміна влади в Сирії, але Тіллерсон у суботу пріоритетом назвав подолання так званої “Ісламської держави”.

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