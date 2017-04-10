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Рекс Тіллерсон радиться з колегами G7 перед візитом до Москви

Перед візитом до Москви державний секретар США Рекс Тіллерсон в Італії розмовлятиме з міністрами закордонних справ країн “Великої сімки”.

Або Росія співучасниця, або просто некомпетентна
Рекс Тіллерсон про неспроможність Росії запобігти застосуванню хімічної зброї в Сирії

Очікують, що дводенні переговори міністрів, які починаються у понеділок, зосереджуватимуться на проблемі війни у Сирії, а також на зростанні напруженості на Корейському півострові.

Західні країни ймовірно шукатимуть способів тиску на Росію, яка підтримує режим Башара Асада, вчергове звинуваченого у застосуванні хімічної зброї проти громадян власної країни.

Президент Дональд Трамп назвав американські ракетні удари у п’ятницю по Сирії покаранням і застереженням сирійського режиму, але Росія разом з Іраном заявила, що і далі підтримує чинний уряд у Дамаску.

Державний департамент не відповів на запитання «Голосу Америки» про можливі зміни у планах візиту Тіллерсона до Москви, але у неділю з розкладу планованих зустрічей держсекретаря були усунені переговори з президентом Путіним.

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон скасував свої плановані на понеділок відвідини Москви, заявивши, що “розвиток подій у Сирії засадничо змінив ситуацію”.

Джонсон повідомив про це у Twitter, додавши, що його “пріоритет - переговори з партнерами в G7 про Сирію та російську підтримку Асада”.

Британська преса пише у понеділок, що Джонсон буде пропонувати колегам нові міжнародні санкції щодо Москви, якщо Росія і далі беззастережно захищати Башара Асада.

Газета Times пише, що Борис Джонсон вимагатиме "покарати Кремль" за підтримку Асада.

Газета Times пише, що Борис Джонсон вимагатиме "покарати Кремль" за підтримку Асада.

Російське посольство у Лондоні привернуло увагу новою зливою різких заяв також оприлюднюваних через Twitter.

В одному з дописів міститься застереження, що “...ультиматум G7 щодо Росії може призвести до справжньої війни...”

Італійська зустріч буде нагодою для представників Італії, Німеччини, Франції, Британії, Канади та Японії прояснити з держсекретарем Рексом Тіллерсоном, чи прагне Вашингтон повалення сирійського президента Асада.

Раніше президент Дональд Трамп заявляв, що він прагне менше долучатися до проблем у світі і менше перейматися проблемами порушень прав людини в інших країнах.

Заяви президента разом з його оголошенням про ракетні удари в Сирії засвідчили, що він готовий до застосування сили.

Але партнери США хочуть знати про довготермінові наміри Вашингтона на тлі суперечливих заяв та оцінок.

Представниця США в ООН Ніккі Гейлі минулими вихідними заявила, що зараз пріоритетом є зміна влади в Сирії, але Тіллерсон у суботу пріоритетом назвав подолання так званої “Ісламської держави”.

Дивіться також: Зміщення Башара аль Асада є головним пріоритетом США у Сирії. Відео

Зміщення Башара аль-Асада є головним пріоритетом США у Сирії. Відео
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