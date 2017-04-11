Глави МЗС країн G7: санкції проти Росії мають бути збережені до виконання Мінських угод

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» наголошують на збереженні санкцій проти Росії до виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
«Ми залишаємося єдиними у застосуванні широкого спектру інструментів зовнішньої політики, в тому числі обмежувальних заходів і санкцій, щоб переконати Росію повернутися на шлях поваги до принципів міжнародного права».
Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7 в італійському місті Лукка.
Дипломати також закликали всі сторони конфлікту на Донбасі до виконання зобов’язань у рамках Мінських угод.
«Ми наголошуємо на нашій відданості імплементації Мінських угод для досягнення мирного, сталого врегулювання конфлікту в Cхідній Україні. Ми закликаємо всі сторони в повній мірі реалізувати їх без зволікань», – зазначається у заяві.
Представники країн «Великої сімки» підкреслюють, що ситуація в сфері безпеки в зоні конфлікту повинна бути стабілізована негайно, і очікують, що Росія виконуватиме свої зобов’язання і використовуватиме свій вплив на сепаратистів, щоб забезпечити виконання їхніх зобов’язань.
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