Ґомес був спантеличений через повідомлення про те, що Росія втручалась у перебіг президентських виборів у США

Судово-медичні експерти визнали здатним постати перед судом 35-річного чоловіка, який у січні пограбував банк у місті Маямі у штаті Флорида та роздав гроші на місцевому пляжі. Про це повідомляє видання Miami Herald.

Енріке Антоніо Ґомес у січні був заарештований на популярному пляжі South Beach у Маямі. Чоловік кинув у натовп 11 000 доларів. Цьому передувало, як стверджує державне обвинувачення, викрадення водія служби Lyft (компанія працює за схемою подібною до Uber, надаючи власникам авто можливість заробити, займаючись наданням послуг таксі - прим. ГА) та пограбування банку у діловому районі Маямі. Після пограбування Ґозмес наказав водієві відвезти його на пляж, де він роздав гроші присутнім.

При цьому Ґомес примусив викраденого ним водія вести пряму трансляцію у мережі усього процесу пограбування, у ході якої говорив, що хоче запобігти ядерній війні США з Росією, називав себе жертвою та звинувачував американські ЗМІ та владу у брехні.

Його арештували того ж дня. Суддя призначив затриманому перевірку, щоб запевнитись, що він може постати перед судом.

Повідомлялось, що Ґомес був спантеличений через повідомлення про те, що Росія втручалась у перебіг президентських виборів у США.

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