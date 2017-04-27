Росія хоче зменшити транзит свого газу через Україну на 80% з Північним потоком 2

Україна після 2019 року може втратити мільярдні надходження від транзиту російського газу, якщо буде побудовано новий газопровід Північній потік 2 (NordStream 2) по дні Балтійського моря.

Міністр енергетики США Рік Перрі вкотре висловив категоричний протест США проти Північного потоку 2.

Цього тижня Росії вдалося узгодити із західними компаніями (англо-голландська Shell, австрійська OMV, французька Engie і німецька Uniper & Wintershall) схему фінансування проекту на $10,32 мрд. Додаткові 50% забезпечить контрольований російським урядом «Газпром».

Опоненти планів, зокрема деякі посадовці в ЄС і представники таких країн як Швеція та Польща, застерігають, що Європа збільшує залежність від російського газу і стає заручницею монополіста в руках Кремля, який не цурається використовувати енергопостачання для політичного тиску.

Українські джерела повідомляють, що на переговорах у Вашингтоні 19 квітня керівника компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва з міністром енергетики США Ріком Перрі американська сторона «вкотре» висловила «категоричний протест США проти Північного потоку 2».

На побудову ще повинні офіційно погодитися Данія, Швеція та Фінляндія, територіальні води яких зачіпатиме трубопровід.

Але в Німеччині та в інших країнах Європи на нові газопроводи з Росії дивляться як на економічну вигоду.

Базований у Вашингтоні економіст Андерс Аслунд критикує проект і каже, що Україна втратить щороку на користь Німеччини 2 мільярди доларів у вигляді плати за транзит. Аслун також написав у «Твіттері»: «Рішення Європейської комісії дозволити Північний потік 2 означає, що ЄС відмовляється від енергетичного союзу та енергетичної безпеки».

Директор компанії Газпром Олексій Міллер сказав агенції Reuters, що газопровід, побудова якого має початися 2018 року, скоротить відстань транзиту до користувачів у Німеччині на 2000 кілометрів.

Маршрут Північного потоку 2 співпадатиме з вже існуючим трубопроводом Північний потік 1.

Міллер сказав, що контрольована урядом російська компанія готова транспортувати газ через українські трубопроводи і в 2020 році, але мова йтиме про «значно менші обсяги, можливо близько 15 мільярдів кубометрів на рік для країн, що межують з Україною».

2016 року через Україну пройшло 82,2 мільярда кубометрів російського газу, що було на 22.5% більше, ніж у попередньому.

Британська Financial Times пише, що Брюссель намагається укласти угоду з Москвою, щоб трубопроводу Північний потік 2 стосувалися ключові приципи законів ЄС, що гарантували б прозоре використання трубопроводу, недискримінаційну цінову політику, доступ третіх сторін, а також відокремлення постачання і транзиту газу.

Дивіться також: Дональд Трамп оголосить свої плани щодо податкової реформи