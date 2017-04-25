Можливе скорочення допомоги Україні з боку США непов'язане з геополітикою - іронізують противники Трампа

Я переконаний, що можливе скорочення бюджету підтримки України у проекті бюджету Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на 69% жодним чином не пов'язане із геополітикою

Можливе скорочення обсягів допомоги Україні з боку Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку не пов'язане із геополітикою. Про це, коментуючи повідомлення ЗМІ про, буцімто, заплановані скорочення міжнародної допомоги США за Трампа, заявив Ендрю Вайс, віце-президент з досліджень у програмі Росії та Євразії впливового американського аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace.

"Я переконаний, що можливе скорочення бюджету підтримки України у проекті бюджету Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на 69% жодним чином не пов'язане із геополітикою", - заявив Вайс у Twitter.

Вайс раніше неодноразово заявляв про те, що, на його погляд, політика та рішення президента США Трампа рухаються у фарватері інтересів Кремля. Відтак його заяву варто сприймати, як іронічну.

Обсяги допомоги на 2018 рік в попередньому плані бюджету мали би складати понад $570 млн. Натомість, новий проект передбачає скорочення фінансування до $177 млн

Раніше видання The Foreign Policy повідомило про значні скорчення програм допомоги США країнам світу в рамках діяльності двох державних відомств - Державного департаменту США та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У документі детально з’ясовуються плани адміністрації Трампа щодо скорочення прямої міжнародної допомоги у фіскальному 2018 році. Деякі скорочення, як зазначає Foreign Policy, стосуватимуться країн, які вважаються стратегічно важливими.

Щодо України, про яку в цьому відношенні згадують автори, обсяги допомоги на 2018 рік в попередньому плані бюджету мали би складати понад $570 млн. Натомість, новий проект передбачає скорочення фінансування до $177 млн. Як повідомляє видання, cкорочення, передбачені у відсотках, -- 68,8%.

Прикметно, деякі оглядачі помітили іронію у коментарі Вайса.

"Точно. Вони би за жодних обставин не зробили цього спеціально... ", - відзначив у відповідь Роберт Карузо, політичний функціонер кампанії Гілларі Клінтон та колишній співробітник Пентагону.

Деякі оглядачі також відзначили, як їм видається, дворушний характер політики США щодо України.

"Державний секретрар США Тіллерсон прихильним тоном говорить з Україною, а його начальник, тим часом, готується скоротити допомогу їй на 70%", - відзначив у Twitter Максим Еріставі, впливовий український англомовний політичний оглядач.

Державний секретрар США Тіллерсон прихильним тоном говорить з Україною, а його начальник, тим часом, готується скоротити допомогу їй на 70%

Прикметно, що, проаналізований Foreign Policy документ перегляду бюджету, включає переливання грошей з програми допомоги на розвиток у програму, яка тісно пов’язана з цілями національної безпеки.

При цьому, як пише Foreign Policy, з огляду на двопартійну опозицію до скорочення міжнародної допомоги, Конгрес, швидше за все, не погодиться на всі пропоновані адміністрацією США скорочення.

Республіканський сенатор Ліндсі Ґрем пішов далі і оголосив бюджет Трампа -- мертвонародженим.

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