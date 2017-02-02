Європарламент підтримав скасування віз для громадян Грузії

У Грузії святкують «історичний день»

Громадяни Грузії зможуть їздити в країни Шенгенської зони без віз. На пленарному засіданні в Брюсселі 2 лютого депутати Європарламенту проголосували за надання Грузії безвізового режиму. При цьому лібералізацію візового режиму для громадян Грузії підтримали 553 депутати, 66 – проголосували проти, а 28 – утрималися.

Єврокомісар з міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос в своєму виступі в Європейському парламенті підкреслив, що «Грузія пройшла величезний шлях, зразково виконавши всі вимоги для скасування віз».

«Надання безвізового режиму ще більше зблизить Грузію з європейськими цінностями. Це поглибить економічні та культурні зв’язки, так як безвізовий режим – це той інструмент, який прямо стосується громадян. Коли я вперше був у Грузії як єврокомісар я був дуже вражений, бо побачив на вулицях дуже багато прапорів Євросоюзу ... Грузія нагадує нам про досягнення Євросоюзу в справі миру і процвітання, які особливо важливі сьогодні в умовах зростання антиєвропейських настроїв в Європі», – заявив європейський дипломат.

Тепер скасування візового режиму для Грузії має схвалити Рада Євросоюзу. Рішення вступить в силу після його публікації в офіційному журналі ЄС.

Примітно, що Європарламент у грудні минулого року затвердив остаточний варіант механізму швидкого призупинення безвізового повідомлення, що дасть можливість ЄС вжити відповідних заходів у разі масових фактів порушення безвізового режиму. Було вирішено, що безвізовий режим для Грузії увійде в силу паралелльно із задіянням механізму призупинення.

«Європейське майбутнє»

У Грузії вітали рішення європарламентарів. При цьому представники нинішньої влади, так само, як і попереднього керівництва країни, заявили, що досягнутий безвізовий зв’язок з Європою є саме їхньою заслугою.

«Вітаю! Це воістину історичний день! Спасибі, Європарламенте, за надання безвізового режиму громадянам Грузії!» – Написав прем’єр-міністр Грузії в соціальній мережі «Твіттер».

«Це важливий крок щодо зближення з Європою. Вітаю!», – Написав президент Грузії Георгій Маргвелашвілі на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».

У свою чергу, глава грузинського МЗС Міхеїл Джанелидзе в своєму вітальному виступі зазначив, що при наявності біометричних паспортів Грузії, жителі окупованих Абхазії і Цхінвальського регіону також зможуть користуватися безвізовим режимом з країнами, що входять до Шенгенської зони.

«Сьогодні ми всі в прямому ефірі побачили як підтримують Грузію в Євросоюзі і в європейських партіях, як цінується проведена в Грузії робота уряду і всі реформи, які були здійснені в процесі візової лібералізаціі і євроінтеграції. Ці кроки визначають наше європейське майбутнє», – заявив 2 лютого Джанелидзе.

Реакція опозиції

В опозиційній «Європейській Грузії» назвали рішення депутатів Європарламенту «історичним проривом», хоча висловили жаль, що полегшений візовий режим не був наданий Грузії ще в 2014 році, що, на їхню думку, стало результатом «некомпетентності» правлячої «Грузинської мрії».

У партії екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» (ЄНР) відзначили, що сьогоднішнім рішенням європарламентарів «успішно завершився процес, розпочатий ЄНР ще в 2006 році».

Сам Саакашвілі, який покинув Грузію в 2013 році і протягом останніх років займається політичною діяльністю в Україні, висловив упевненість, що аналогічне рішення буде незабаром прийнято євроструктурами і щодо України.

«Я впевнений, що скоро і всі українці зможуть їздити в Європу без віз».

«Коли я після Революції Троянд в 2003 підняв прапор Європи в центрі Тбілісі перед парламентом, наді мною знущалися практично всі на пострадянському просторі, і тихо посміювалися багато європейців. Після 2008-го нашою відповіддю на російську агресію було створення Східного партнерства, в перспективи якого багато теж не вірили. А сьогодні Грузія, яка вже має угоду про асоціацію з Євросоюзом, нарешті, отримала безвізовий режим. Так що ніколи не смійтеся над ідеалістами, вони і рухають світом. Я впевнений, що скоро і всі українці зможуть їздити в Європу без віз», – написав 2 лютого Саакашвілі на своїй сторінці в« Фейсбук».

Нагадаємо, Грузія вже кілька років чекає скасування візового режиму з ЄС. З країн колишнього СРСР, за винятком країн Балтії, Грузія є другою державою після Молдови, якій ЄС надав лібералізацію візового режиму.

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