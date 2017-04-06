Астронавта Джона Ґленна, який помер 8 грудня, поховають на Арлінгтонському кладовищі

Церемонія буде закрита для публіки і журналістів





Рідні та запрошені друзі Джона Ґленна зберуться сьогодні на Арлінгтонському національному кладовищі біля Вашингтона, щоб попрощатися з американським астронавтом і сенатором.



Перший американський астронавт, який побував на земній орбіті, помер 8 грудня у віці 95 років.

Ґленн починав свою кар’єру військовим пілотом ще під час Другої світової війни.

Понад 20 років працював сенатором від свого рідного штату Огайо.

Наприкінці 90-х знову полетів у космос на шаттлі Discovery, коли йому було 77 років.

Для вшанування пам’яті про Джона Ґленна приспущено прапори на американських федеральних будівлях і об’єктах.

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