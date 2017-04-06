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Астронавта Джона Ґленна, який помер 8 грудня, поховають на Арлінгтонському кладовищі

  • Голос Америки

Церемонія буде закрита для публіки і журналістів



Рідні та запрошені друзі Джона Ґленна зберуться сьогодні на Арлінгтонському національному кладовищі біля Вашингтона, щоб попрощатися з американським астронавтом і сенатором.

Перший американський астронавт, який побував на земній орбіті, помер 8 грудня у віці 95 років.

Джон Ґленн

Джон Ґленн

Ґленн починав свою кар’єру військовим пілотом ще під час Другої світової війни.

Понад 20 років працював сенатором від свого рідного штату Огайо.

Наприкінці 90-х знову полетів у космос на шаттлі Discovery, коли йому було 77 років.

Для вшанування пам’яті про Джона Ґленна приспущено прапори на американських федеральних будівлях і об’єктах.

Дивіться також: Помер Джон Ґленн – перший американський астронавт, що здійснив орбітальний космічний політ

Помер Джон Ґленн – перший американський астронавт, що здійснив орбітальний космічний політ. Відео
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