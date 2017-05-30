Банку США Goldman Sachs закидають підтримку диктатури в Венесуелі

Опозиція Венесуели різко розкритикувала рішення американського інвестиційного банку Goldman Sachs купити 2,8 мільярди облігацій державної нафтової компанії Венесуели, - повідомляють західні ЗМІ.

В країні вже протягом двох місяців проходять майже щоденні протести проти чинного президента Ніколаса Мадуро, якому закидають численні порушення прав людини в країні. Голова конгресу Венесуели опозиціонер Хуліо Боргес в листі до голови Goldman Sachs, звинувачує банк в підтримці диктатури і порушенні власних етичних правил. «Очевидно, Goldman Sachs вирішив швидко заробити на стражданнях народу Венесуели», - йдеться в листі, повідомляє Bloomberg.

Банк визнав купівлю облігацій, але вказав, що їх було придбано на вторинному ринку, а не безпосередньо в уряду Венесуели. «Ми інвестуємо до облігацій PDVSA, тому що, як і багато інших компаній з управління активами, ми переконані, що ситуація в країні з часом покращиться», - відзначив банк у своїй заяві.

Це було дешеве придбання, відзначають західні ЗМІ, адже банк купив облігації зі знижкою близько 70% від номінальної вартості, пише The Wall Street Journal.

«Одіозна угода Goldman Sachs по Венесуелі: позичає $865 мільйонів, щоб викупити адміністрацію Мадуро і отримує $168/рік на 5 років, заробляючи майже 2 мільярди доларів прибутку за 5 років», - твітує дослідник американського фонду Carnegie Моїзес Наїм.

Дивіться також: Як у Кремнієвій долині допомагають збройним силам США