В прямому ефірі у США показали день народження 60-річної горили

Найстарішій відомій у світі горилі Коло минає 60 років. З нагоди дня народження їй влаштовано прийняття з прикрасами, подарунками і тортом з яблук та помідорів.

Коло, дуже популярна з дня народження, була першою, яка народилася в зоопарку в місті Колумбус у штаті Огайо, який влаштував пряму трансляцію святкування.

У Коло велика родина. У неї троє дітей, 16 онуків, 12 правнуків і троє пра-правнуків.

Недавно Коло пройшла операцію для усунення злоякісної пухлини, але лікарі кажуть, що вона почуває себе добре.

Вік Коло вже перевищив середній, типовий для горил-самок, яких тримають у зоопарках (37.5) майже на два десятиліття. Її серйозний вік підкреслює важливість медичної опіки, відповідного харчування і терапевтику, що допомагають продовжути вік тваринам, які живуть у зоопарках.

Коли Коло було 56 років, вона була найстарішою відомою західною рівнинною горилою.

Коло – одна з найстаріших горил у США. Найстарішому відомому горилі-самцю, якого звати Оззі, вже 55 років, і він живе в зоопарку в Атланті, який веде дослідження віку горил.

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