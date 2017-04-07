Сенат підтримав кандидатуру Ніла Ґорсача на суддю Верховного суду США

Сенат США затвердив кандидатуру Ніла Ґорсача на посаду судді Верховного суду, висунутого президентом Дональдом Трампом,. «За» проголосували 54 сенатори, «проти» – 45. Голосування відбулося в основному відповідно до партійного членства сенаторів.

В Сенаті перебував віце-президент Майк Пенс, який очолює вищу палату Конгресу.

День раніше республіканці вдалися до заходу, який змінив правила голосування, щоб подолати процедурну блокаду сенаторами-демократами, відому як філібастер.

Висловлюючи незадоволення з приводу того, що треба було змінити процедуру голосування, республіканці заявили, що в них не було іншого виходу.

Лідер республіканської більшості, сенатор зі штату Кентуккі Мітч Макконнелл заявив: «Ми повинні відновити норми і традиції Сенату і відмовитися від практики обструкціонізму».

Проте демократи висловили іншу думку про те, що сталося. Вони нагадали, що республіканці навіть відмовилися розглядати на суддю Верховного суду Мерріка Ґарланда, кандидатуру якого висунув колишній президент Барак Обама.

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