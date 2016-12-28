Санкції США боляче вдарять по Росії, особливо по Путіну – сенатор Ґрем

Провідний сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем твердить, що Росія таки втручалася у нещодавні президентські вибори в США, і може сподіватися на запровадження жорстких відплатних санкцій у 1917 році.

Виступаючи у середу в столиці Латвії, Ризі, Ґрем зазначив, що наступного року Конгрес США розслідуватиме причетність Росії до листопадових виборів, які завершилися обранням президентом країни мільярдера-бізнесмена Дональда Трампа.

«Можна розраховувати, що Конгрес розслідуватиме російське втручання в наші вибори, а потім підуть двопартійні санкції, які боляче вдарять по Росії, особливо по Путіну», - наголосив Ґрем.

«Прийшов час, щоб Росія зрозуміла, що вона зайшла занадто далеко. Вже досить того всього!», - заявив він.

Нагадаємо, що Ґрем разом з сенаторами Джоном Меккейном та Еймі Клобучар перебувають з візитом в Європі. Під Новий рік - 30 і 31 грудня - вони відвідають Україну, Грузію і Чорногорію.

У п’ятницю делегація Сенату США перебуватиме в Литві.



Тим часом, як повідомила газета The Washington Post, адміністрація Обами завершує формування пакету санкцій і каральних дипломатичних заходів проти Росії.

Представники уряду США повідомили газеті, що відповідні заходи будуть, ймовірно, включати таємні кібероперації/

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