Американська розвідка записала розмову службовця ГРУ про кампанію проти Гілларі Клінтон

Згідно з повідомленнями, американські розвідники чули, як службовець російської військової розвідки ГРУ вихвалявся, як його організація у травні 2016 року вела кампанію проти кандидата в президенти Гілларі Клінтон.

Російський службовець сказав своєму колезі, що ГРУ викличе паніку під час американських президентських виборів. За його словами, зусилля ГРУ мало бути відплатою за те, що президент Росії Володимир Путін вважав кампанією проти нього, коли Клінтон була державним секретарем США. Про це пише видання The Hill.

Американські розвідники сказали виданню Time, що вони мають запис цієї розмови, який уже надіслали до штаб-квартири своєї організації.

Президент Путін прилюдно звинуватив Гілларі Клінтон у веденні великомасштабної операції проти Росії, коли у 2011 році в понад 70 російських містах спалахнули протести.

Російський керівник заявив, що Клінтон надіслала «сигнал» демонстрантам та що Державний департамент докладав зусиль, щоб розпалювати протест.

Однак Державний департамент заявив, що лише заохочував продемократичні організації.

У цей час різні організації вивчають питання, чи Росія таки втручалася у прездентські вибори 2016 року, які Гілларі Клінтон програла.

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