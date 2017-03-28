"Україна має бути наступною після Грузії" - ось як грузинів завалили привітаннями через безвізовий режим з ЄС

Україна має незабаром приєднатись до них, щоб показати, що урядові реформи мають результат
Після того, як громадяни Грузії отримали право без віз відвідувати країни Євросоюзу із короткостроковими візитами за біометричними паспортами, соціальну мережу Twitter заполонили вітання від посадовців, дипломатів та медійників.
"Здобули! Святкуємо безвізові подорожі для Грузії та єдність Європи, яка тримає слово разом з прем'єром Грузії Квірікашвілі", - твітує президент Єврокомісії Дональд Туск.
"Відтепер грузини можуть подорожувати до ЄС без візи, Україна має незабаром приєднатись до них, щоб показати, що урядові реформи мають результат", - твітує колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Грузія повертається до європейської родини", - пише у Twitter прем'єр-міністр Грузії, Квірікашвілі.
"Найщиріші вітання Грузії та усім її громадянам з нагоди безвізового режиму, який набрав чинності сьогодні. Насолоджуйтесь Європою", - пише Йоганнес Ган, Єврокомісар ЄС.
"Сердешні вітання Грузії з нагоди досягнення безвізового режиму сьогодні. Сподіваюсь, що наступними будуть мої українські друзі", - твітує Ганна Тобурн, експерт американського аналітичного центру Hudson Institute.
"Відкритий шлях до Європи для грузинського народу! Безпечної мандрівки, Грузія", - твітує президент Литви Далія Грібаускайте.
Переговори про безвізовий в'їзд громадян Грузії до ЄС велися з 2012 року, відзначає Бі-Бі-Сі.
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