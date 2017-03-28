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"Україна має бути наступною після Грузії" - ось як грузинів завалили привітаннями через безвізовий режим з ЄС

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Україна має незабаром приєднатись до них, щоб показати, що урядові реформи мають результат
Андерс Фог Расмуссен

Після того, як громадяни Грузії отримали право без віз відвідувати країни Євросоюзу із ‎короткостроковими візитами за біометричними паспортами, соціальну мережу Twitter заполонили вітання від посадовців, дипломатів та медійників.‎

"Здобули! Святкуємо безвізові подорожі для Грузії та єдність Європи, яка тримає слово разом з прем'єром Грузії Квірікашвілі", - твітує президент Єврокомісії Дональд Туск.

"Відтепер грузини можуть подорожувати до ЄС без візи, Україна має незабаром приєднатись до них, щоб показати, що урядові реформи мають результат", - твітує колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Грузія повертається до європейської родини", - пише у Twitter прем'єр-міністр Грузії, Квірікашвілі.

"Найщиріші вітання Грузії та усім її громадянам з нагоди безвізового режиму, який набрав чинності сьогодні. Насолоджуйтесь Європою", - пише Йоганнес Ган, Єврокомісар ЄС.

"Сердешні вітання Грузії з нагоди досягнення безвізового режиму сьогодні. Сподіваюсь, що наступними будуть мої українські друзі", - твітує Ганна Тобурн, експерт американського аналітичного центру Hudson Institute.

"Відкритий шлях до Європи для грузинського народу! Безпечної мандрівки, Грузія", - твітує президент Литви Далія Грібаускайте.

Переговори про безвізовий в'їзд громадян Грузії до ЄС велися з 2012 року, відзначає Бі-Бі-Сі.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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