Надто багато американських працівників, які мають необхідні навички, бажання та є достойними працювати у цих галузях, ігноруються роботодавцями, або перебувають у програшному становищі

Служба імміграції та громадянства США на початку тижня повідомила про численні заходи, спрямовані на попередження та виявлення випадків порушення законодавства, які обумовлюють дію програми віз H-1B, яка дозволяє американським роботодавцям працевлаштовувати на території США представників певних, часто високотехнологічних, професій. Про це повідомляє сайт USCIS.

Робочі візи H-1B, як і візи L-1, дають американським та міжнародним роботодавцям, які працюють у США, змогу наймати на роботу безпосередньо у Сполучених Штатах закордонних працівників. За цими візами, серед іншого, до США прибуває значна кількість професіоналів ІТ-індустрії, включно з українськими та російськими програмістами. Численні сайти в україномовному та російськомовному Інтернеті, які надають поради програмістам з приводу працевлаштування у США, звертають особливу увагу на передумови отримання даних віз.

«Візова програма H-1B має допомагати американським компаніям винаймати іноземних громадян для роботи у царинах, де спостерігається нестача кваліфікованих американських працівників. Проте, надто багато американських працівників, які мають необхідні навички, бажання та є достойними працювати у цих галузях, ігноруються роботодавцями, або перебувають у програшному становищі. Для USCIS пріоритетом є подолати порушення візового законодавства у наших програмах імміграції на основі працевлаштування і тим самим захистити американських працівників», - йдеться у заяві на сайті державної служби.

Починаючи з 3 квітня, Служба імміграції та громадянства США здійснюватиме візити без попердження до компаній, які подають петиції для отримання віз H-1B та у робочі офіси, де, за відповідними візами, працюють іноземні громадяни.

При цьому увага приділятиметься: випадкам, в яких не вдається підтвердити базову інформацію про бізнес, який звертається з петиціями щодо віз; компаніям, у яких іноземні працівники перевищують заявлену долю у робочому колективі; компаніям, які прануть отримати візи для працівників, які працюють не на території власне компанії прохача, або з території іншої організації.

Служба імміграції та громадянства США також запустила спеціальну електронну адресу на яку американські громадяни, та іноземні працівники, які працюють за візами H-1B, можуть надсилати повідомлення про можливе порушення візового законодавства.

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